Roma-Fiorentina: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter, la Roma prosegue nella sua rincorsa al quarto posto ospitando la Fiorentina. La squadra di Ranieri, alla ricerca del 19esimo risultato utile di fila, vuole continuare a sognare in un Olimpico gremito. Il tecnico è orientato a confermare la stessa formazione che ha battuto i nerazzurri una settimana fa, con Dovbyk e Shomurodov coppia di attacco.

DOVE VEDERE ROMA-FIORENTINA IN TV E IN STREAMING

Roma-Fiorentina sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dovbyk

FIORENTINA: De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Richardson, Adli, Gosens; Kean, Gudmundsson.

LE QUOTE

ROMA-FIORENTINA 1 X 2 EUROBET 1.68 3.65 5.20 SISAL 1.70 3.60 5.25 PLANETWIN365 1.67 3.65 5.20 SNAI 1.70 3.70 5.25

LR24