Domani, a due giorni dall'ultima sfida di campionato contro il Torino, Claudio Ranieri tornerà a parlare in conferenza stampa, in quella che sarà, per il tecnico, l'ultimo incontro da allenatore con i giornalisti. Appuntamento alle ore 12.30, dalla sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, per le parole di Ranieri.