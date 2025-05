Open VAR, Rocchi sul contatto Ndicka-Bisseck: "Rigore da concedere, meglio un On Field Review in più rispetto a uno in meno"

Gianluca Rocchi è tornato sull'episodio fra Ndicka e Bisseck che al tempo ha fatto molto discutere e lo ha fatto durante Open VAR. Ecco le parole dell'ex arbitro, oggi designatore: "In campo la valutazione che danno è quella di non dare rigore, ma in campo quando una cosa la vedi e la valuti male, rimane un errore. Al monitor Di Bello sbaglia su una cosa, sul fatto di non concentrarsi su come inizia la trattenuta. L'atteggiamento di Ndicka è di uno che si disinteressa completamente del pallone. Per me quello è già punibile. La decisione finale viene un po' influenzata dalla poca sostanza della trattenuta, ma è sicuramente un rigore da concedere. Agli arbitri ho detto che nelle fase finale del campionato sarebbe stato meglio un On Field Review in più rispetto ad uno in meno. Il rischio è quello di lasciarti dentro un dubbio che poi si concretizza in un errore. Questo è l'ulteriore passo in avanti da fare".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)