Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: Hien salterà la sfida con la Roma in programma lunedì 12 maggio a Bergamo. Nel corso di Monza-Atalanta il difensore è stato ammonito al 71': essendo diffidato, non sarà presente al Gewiss Stadium contro i giallorossi di Ranieri nella 36esima giornata di campionato.