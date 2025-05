Milan, stop per Chukwueze e Bondo: a forte rischio la presenza contro la Roma

Doppia tegola per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri si sono allenati quest'oggi in vista del match contro la Roma, in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, e alla seduta odierna non hanno partecipato Samuel Chukwueze e Warren Bondo: il primo ha accusato un’infiammazione al pube, mentre il secondo continua ad avere fastidio alla caviglia. I due sono quindi a forte rischio in vista della gara contro i giallorossi.