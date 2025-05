Lega Serie A, De Siervo: "Il venir meno del decreto crescita ci ha danneggiato"

"Il venir meno del decreto crescita ci ha danneggiato pesantemente, guarda caso quando il provvedimento è venuto meno la nostra presenza a livello internazionale si sta assottigliando". Lo ha detto l'ad della Serie A Luigi De Siervo parlando al Teatro Cucinelli di Solomeo, in provincia di Perugia, in occasione del lancio dei 100 giocatori candidati per il Golden Boy, il riconoscimento assegnato da Tuttosport che premia il miglior calciatore Under 21 che gioca in Europa. "All'estero il rischio di diventare irrilevanti è altissimo, ci stanno aiutando le squadre - ha aggiunto - Dobbiamo iniziare ad avere un rapporto coi nostri fan, non c'è alternativa".