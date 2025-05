Le due versioni di Marelli. 6 mesi fa disse a Conte: "Se c'è un contatto il Var non interviene" (VIDEO)

Ieri, al termine della sfida tra Atalanta e Roma, Claudio Ranieri si è scontrato con Marelli durante l'intervista a Dazn. L'esperto arbitrale ha sostenuto come l'intervento del Var nell'episodio del rigore prima assegnato e poi tolto a Koné fosse corretto mentre l'allenatore della Roma ripeteva come, da regolamento, si era stabilito l'impossibilità di intervenire a revisionare contatti sulla parte bassa del corpo.

Proprio qualche mese fa, al termine della gara tra Inter e Napoli, in un episodio simile Marelli aveva sostenuto la tesi contraria, rispondendo così ad un Antonio Conte particolarmente alterato: "La realtà è che c'è stato il contatto ed è sempre stato giudicato in questo modo. Se c'è stato un contatto, anche se leggero, il Var non interviene: ci sono centinaia di episodi di questo tipo".