Giudice Sportivo: 2 giornate a Zaniolo, Hien salterà Atalanta-Roma. Settima sanzione per Pisilli, terza per Soulé

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, relative alla 35ª giornata di Serie A. Tra le sanzioni più rilevanti, spicca la squalifica di due giornate inflitta a Nicolò Zaniolo della Fiorentina, a seguito dell'espulsione rimediata al termine del match contro la Roma.

Stop di un turno, invece, per altri cinque giocatori. Tra questi, lo stop imposto a Isak Hien dell'Atalanta. Il difensore svedese, ammonito e già diffidato, salterà quindi la prossima sfida di campionato proprio contro i giallorossi. Gli altri squalificati per una giornata sono Colombo (Empoli), Hysaj (Lazio), Leao (Milan) e Thorsby (Genoa).

Per quanto riguarda i giocatori della Roma, il Giudice Sportivo ha registrato la settima sanzione (ammonizione) per Niccolò Pisilli, mentre per Matías Soulé si tratta della terza sanzione stagionale. Infine, entrano nella lista dei diffidati Duda (Hellas Verona), Atta (Udinese), Gabbia (Milan), Kastanos (Hellas Verona), Kempf (Como), Morente (Lecce) e Luca Pellegrini (Lazio).

(legaseriea.it)

