Genoa-Milan, problema al piede sinistro per Fofana: da valutare in vista della Roma

Allo Stadio Luigi Ferraris va in scena la partita tra Genoa e Milan, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, e al minuto 28 il centrocampista rossonero Youssouf Fofana è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio: il calciatore si è fatto male al piede sinistro dopo un contrasto e ha chiesto subito il cambio. Appena si è seduto in panchina il francese si è tolto lo scarpino e ha applicato del ghiaccio sotto la pianta del piede. Restano da valutare le sue condizioni in vista della gara contro la Roma, in programma il weekend del 18 maggio (data e orario da confermare).