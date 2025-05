Gasperini: "L'assenza di Hien contro la Roma è un problema. Kossounou non sta benissimo"

Gasperini ha parlato così dopo la sfida con il Monza che ha permesso all'Atalanta di consolidare la 3a posizione, staccando la Juventus, ora appaiata a Roma e Lazio al 4° posto, di 5 punti a 3 giornate dalla fine. Lunedì prossimo, poi, l'Atalanta sfiderà la Roma al Gewiss Stadium.

Hien salterà la Roma per squalifica.

"Contro il Monza è stata una partita correttissima, senza mai un probabile giallo. Hien era diffidato, è stato ammonito e salterà la partita con la Roma. Perderlo sul 3-0 e su un non fallo non è una cosa simpatica. Fa parte di quegli episodi che ci sono durante il campionato"

Come sta Kossounou?

"Il giallo di Hien è la nota negativa della giornata, ce lo toglie per la partita contro la Roma che è fondamentale. Un problema, anche perché Kossounou non sta benissimo. Vedremo di capire come fare in settimana. Lui non è che non può giocare ma qualche acciacco ce l’ha, è stato fermo per 3-4 mesi e non sta chiaramente bene. Anche la condizione non è ottimale, giocando migliora. Magari con la Roma farà una grande partita. Ha avuto un infortunio molto lungo, non può essere sempre al meglio. Al meglio lo avremo all’inizio del prossimo campionato"