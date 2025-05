FOTO - Torino-Roma 0-2

La Roma vince 0-2 contro il Torino, ma, ciò non basta per arrivare in Champions League. La Juventus, infatti, batte 2-3 il Venezia e conclude il campionato al quarto posto. Prima frazione di gioco interamente sotto il dominio giallorosso. La squadra di Ranieri passa in vantaggio al 18' grazie ad un calcio di rigore conquistato da Saelemaekers e trasformato dal centrocampista argentino. Dopo il gol, la squadra granata guadagna un po' di campo, ma non rischia mai di trovare il pareggio. Nella ripresa la musica non cambia e al minuto 54 Alexis Saelemaekers firma il raddoppio su un bell'assist di Soulé. Stagione che si conclude quindi con la Roma al quinto posto a 69 punti, mentre il Torino rimane al dodicesimo posto con 44 punti. Ecco i migliori scatti del match.