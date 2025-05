FOTO - Roma-Milan 1-1 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-1. La Roma parte fortissimo e sblocca la gara al 3’ con un grande colpo di testa di Mancini. Successivamente i rossoneri spaventano i giallorossi con Jimenez, ma la sua conclusione sfiora il palo e termina al lato. Al 21’ il Diavolo resta in dieci per una gomitata di Gimenez sul petto di Mancini, ma i padroni di casa non ne approfittano e subiscono addirittura il gol del pareggio al minuto 39: Svilar ferma Jimenez, la palla resta in area e il più veloce di tutti è Joao Felix, il quale sigla l’1-1 a porta spalancata. Termina così la prima frazione di gioco. Ecco i migliori scatti del match.