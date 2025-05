FOTO - Roma-Fiorentina 1-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Fiorentina, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-0 in favore dei padroni di casa grazie al colpo di testa di Dovbyk. La Roma parte forte e crea subito una grande occasione con Dovbyk, il quale però temporeggia troppo sul bel filtrante di Cristante e viene murato dalla scivolata di Comuzzo. In seguito a una fase di stallo è la Viola a spaventare i giallorossi con una doppia occasione di Kean, ma il centravanti si fa sempre ipnotizzare da un grande Svilar. Successivamente si affaccia in avanti la Roma con una potente conclusione di Celik respinta in angolo da de Gea. A fine primo tempo la

Roma alza i giri del motore e prima va vicina al gol con una conclusione di controbalzo di Shomurodov (parata da de Gea) e poi trova la rete dell’1-0 con Dovbyk all’ultima azione della prima frazione di gioco: Angelino scodella al centro, Shomurodov fa la sponda di testa e Artem non sbaglia da due passi. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.