FOTO - Atalanta-Roma 1-1 HT

Il sogno Champions League della Roma passa dal Gewiss Stadium. La squadra di Ranieri alle 20:45 ha affrontato l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per centrare il ventesimo risultato utile consecutivo. Il primo tempo della gara è finito 1-1. Inizio shock dei giallorossi che passano in svantaggio dopo appena 9 minuti. A portare in vantaggio la Dea è Ademola Lookman che trafigge Svilar dopo un bel passaggio di De Ketelaere. Dopo la rete dell'1-0 i bergamaschi diventano padroni del campo, ma, nel momento peggiore la Roma reagisce. Al minuto 32, un cross di Soulé pesca la testa di Cristante in area che batte Carnesecchi e fa 1-1. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.