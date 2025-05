Fiorentina, Dodò ai tifosi: "Rientro per il ritorno con il Betis". Out contro la Roma (VIDEO)

Arriva una conferma dell'assenza di Dodò per la sfida di campionato contro la Roma. Il terzino brasiliano della Fiorentina, reduce da un recente intervento chirurgico di appendicectomia, non è disponibile per la semifinale d'andata di Conference League contro il Betis Siviglia.

Interpellato dai tifosi sulla sua assenza a Siviglia, Dodò ha risposto chiaramente: "No, ci sarò per il ritorno". La partita di ritorno contro gli spagnoli si giocherà giovedì prossimo, le parole del giocatore confermano di fatto il suo forfait anche per la gara dell'Olimpico contro i giallorossi.