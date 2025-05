Como, Fabregas: "Il mio futuro? Sapete più voi le notizie di me. Qui sto benissimo, le voci non mi interessano"

Domani il Como di Cesc Fabregas sfiderà il Parma in trasferta (ore 15:00) per chiudere al meglio un campionato che li ha già visti ottenere la salvezza matematica. Il tecnico spagnolo ha parlato questa mattina in conferenza stampa, commentando anche le tante voci recenti sul suo futuro che lo vedono tra i possibili candidati della panchina della Roma. Queste le sue parole in merito: "Nulla di nuovo, non posso dire nulla perché non c’è nulla. Sapete più voi le notizie di me. Non aggiungo nulla, qui sto benissimo, ma non ci sono cose nuove per il mio futuro. Le voci non mi interessano".