Atalanta-Roma, tifoso bergamasco invade il campo e deride Svilar: il portiere reagisce e lo spinge (VIDEO)

La Roma cade 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta e interrompe la striscia di 19 risultati consecutivi in Serie A. Una sconfitta pesante per i giallorossi, che scivolano al sesto posto in classifica a un punto di distanza dalla quarta posizione. Nel corso della partita è andato in scena un episodio davvero particolare: poco dopo la rete realizzata da Ibrahim Sulemana un tifoso bergamasco ha scavalcato dalla tribuna, ha preso un pallone a bordocampo e si è diretto verso la porta di Mile Svilar per calciare un rigore. Dopo aver tirato il sostenitore ha sbeffeggiato il portiere giallorosso e tra i due è scattato un piccolo parapiglia, con l'estremo difensore che ha spinto il tifoso per allontanarlo. A quel punto sono arrivati i calciatori dell'Atalanta, i quali hanno cercato di calmare Svilar mentre il sostenitore veniva scortato all'esterno del terreno di gioco dagli steward.