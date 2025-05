Atalanta-Roma: settore ospiti aperto ai rappresentanti di attività sociali e no profit (COMUNICATO AS ROMA)

Nonostante la chiusura all'arrivo dei tifosi giallorossi a Bergamo per assistere alla sfida tra Atalanta e Roma (dopo i disordini dell'ultimo derby) di lunedì sera, il settore ospiti non sarà vuoto. Come confermato da un comunicato ufficiale della Roma il settore è stato infatti riaperto per i rappresentanti di attività sociali e no profit, una scelta di comune accordo tra i giallorossi e i nerazzurri. Questo il comunicato del club: "In occasione della partita Atalanta-Roma, il settore ospiti del Gewiss Stadium sarà aperto e riservato ai rappresentanti di attività sociali e no profit. L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra le due Società. Nel settore ospiti del Gewiss Stadium assisteranno così alla partita Atalanta-Roma: 113 persone di AIPD; circa 400 persone delle varie associazioni no profit di Bergamo (attraverso Cesvi); circa 700 bambini, e relativi accompagnatori, delle società di Bergamo e provincia affiliate al progetto DEAcademy".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE