Atalanta-Roma: nel settore ospiti giovani di gruppi sportivi della zona (FOTO)

A Bergamo senza i tifosi, come era accaduto a Milano contro l'Inter e come accadrà a Torino nell'ultima giornata di Serie A per decisione del Viminale dopo gli scontri nel derby. In serata la Roma sfida l'Atalanta nella 36esima giornata di campionato al Gewiss Stadium e, come annunciato dal club giallorosso nei giorni scorsi, il settore ospiti è stato aperto e riservato ai rappresentanti di attività sociali e no profit. L'iniziativa, che vede sugli spalti giovani di vari gruppi sportivi della zona, è organizzata in collaborazione tra le due società.