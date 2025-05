ATALANTA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. A destra Rensch, c'è Soulé. Davanti Dovbyk-Shomurodov. Gioca Lookman (FOTO)

A Bergamo per continuare a sognare un posto in Champions League. Dopo la vittoria casalinga con la Fiorentina, alle 20.45 la Roma fa tappa al Gewiss Stadium per affrontare l'Atalanta di Gasperini nel posticipo della 36esima giornata di campionato. Claudio Ranieri sceglie il 3-4-1-2 confermando il terzetto difensivo composto da Celik-Mancini-Ndicka, in mezzo al campo Cristante e Koné. Sulle fasce spazio a Rensch a destra e ad Angeliño a sinistra. Davanti la coppia Dovbyk-Shomurodov supportata da Soulé.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, de Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

A disp.: Rui Patricio, rossi, Sulemana, Ruggeri, Samardzic, Comi, Riccio, Brescianini, Obric, Bernasconi, Idele, Maldini.

All.: Gasperini.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé; Shomurodov, Dovbyk.

A disp.: De Marzi, Marcaccini, Saud, Hummels, Paredes, Dybala, Nelsson, Gourna-Doauth, Salah-Eddine, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, El Shaarawy.

All.: Ranieri.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Bindoni - Imperiale. IV uomo: Collu. VAR: Abisso. AVAR: Meraviglia.

PREPARTITA

20.06 - La Roma entra in campo per sostenere il riscaldamento.

19.45 - Roma e Atalanta comunicano le scelte di Ranieri e Gasperini:

19.40 - Ufficiale la formazione della Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé; Shomurodov, Dovbyk.