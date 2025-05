Atalanta-Roma, i convocati di Ranieri: assente Pellegrini, seconda chiamata per Marcaccini (FOTO)

Domani alle ore 20:45 la Roma affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium nel big match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A e Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i nerazzurri. Nell’elenco non compare Lorenzo Pellegrini, il quale dovrà restare ai box per due mesi a causa della lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. Il capitano è l'unico assente insieme al lungodegente Paulo Dybala. La Joya, però, viaggerà ugualmente insieme alla squadra per dare supporto ai suoi compagni. Seconda chiamata, invece, per il giovane portiere classe 2008 Alessio Marcaccini.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Marcaccini, Svilar;

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pisilli, Saelemaekers;

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.