Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: c'è Lookman, presente anche Kossounou. Out Posch e Cuadrado (FOTO)

Oggi alle ore 20:45 la Roma affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium nel big match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A e Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i giallorossi. La notizia principale è la presenza di Ademola Lookman, il quale nei giorni precedenti si era fermato a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra. Recuperato anche Odilon Kossounou, mentre sono assenti Stefan Posch, Juan Cuadrado, Marco Palestra, e i lungodegenti Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca e Sead Kolasinac. Out per squalifica Isak Hien.

La lista completa dei convocati

- Bellanova Raoul (16)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Brescianini Marco (44)

- Carnesecchi Marco (29)

- Comi Pietro (40)

- De Ketelaere Charles (17)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Éderson (13)

- Idele Javison (53)

- Kossounou Odilon (3)

- Lookman Ademola (11)

- Maldini Daniel (70)

- Obrić Relja (52)

- Pašalić Mario (8)

- Retegui Mateo (32)

- Riccio Lorenzo (43)

- Rossi Francesco (31)

- Ruggeri Matteo (22)

- Rui Patrício (28)

- Samardžić Lazar (24)

- Sulemana Ibrahim (6)

- Zappacosta Davide (77)

(atalanta.it)

