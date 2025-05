Dopo la vittoria con la Fiorentina, la Roma fa tappa a Bergamo nella 36esima giornata di campionato per sfidare l'Atalanta di Gasperini e inseguire un posto in Champions League. Claudio Ranieri, però, perde Pierluigi Gollini: il secondo portiere giallorosso, ex del match, seguirà la partita dalla tribuna poiché infortunato.