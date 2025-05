ATALANTA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

A tre giornate dal termine del campionato la Roma è chiamata a un colpaccio in casa dell'Atalanta in occasione di uno scontro fondamentale in chiave Champions League. I giallorossi si trovano al sesto posto in classifica con 63 punti (-1 dalla quarta posizione), mentre la Dea è terza a quota 68.

In vista di questo big match Ranieri è intenzionato a confermare praticamente tutta la squadra vista contro la Fiorentina e l'unico cambio riguarda il sostituto dell'infortunato Pellegrini: al momento Pisilli è in netto vantaggio su Paredes e Gourna-Douath.

DOVE VEDERE ATALANTA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Atalanta-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.

LE QUOTE

ATALANTA-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.20 3.30 3.30 SISAL 2.10 3.40 3.50 PLANETWIN365 2.10 3.35 3.38 SNAI 2.10 3.45 3.45

LR24