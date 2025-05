Atalanta: ripresa a Zingonia. Kossounou in gruppo, domani seduta pomeridiana

Gian Piero Gasperini potrebbe recuperare Odilon Kossounou in vista del match di lunedì sera contro la Roma di Ranieri. Come riferito dalla testata sportiva, infatti, il difensore si sarebbe allenatore in gruppo, anche se sarebbe ancora da valutare per il match contro Pellegrini e compagni. Lavoro individuale per Posch.

Dopo due giorni di riposo, l'Atalanta è tornata al lavoro al Centro Bortolotti per iniziare a preparare la sfida di lunedì valida per la 36ª giornata della Serie A Enilive 2024-25. Domani pomeriggio a Zingonia i ragazzi di Gasperini svolgeranno una seduta pomeridiana a porte chiuse.

