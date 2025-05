Atalanta, Kossounou da valutare in vista della Roma: oggi gli esami. Posch tenta il recupero

Tegola per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, prossimo avversario della Roma in campionato. L'allenatore della Dea è in ansia per le condizioni di Odilon Kossounou, il quale è stato costretto a uscire all'intervallo della sfida contro il Monza per un fastidio muscolare. Il difensore centrale, osservato proprio dai giallorossi come possibile rinforzo in vista della prossima stagione, si sottoporrà agli esami strumentali nella giornata odierna per scongiurare eventuali lesioni. Emergenza totale per i bergamaschi nel reparto arretrato: Isak Hien è squalificato, Sead Kolasinac e Giorgio Scalvini sono infortunati e Stefan Posch tenterà il recupero in extremis.