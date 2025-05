Atalanta, allenamento verso la Roma: out Lookman per un'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra. Kossounou in gruppo, Palestra e Posch a parte

L'Atalanta continua ad allenarsi in vista del match contro la Roma, valido per la trentaseiesima giornata e in programma lunedì 12 maggio alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. La brutta notizia per Gian Piero Gasperini riguarda le condizioni di Ademola Lookman: l'attaccante nigeriano non si è allenato con il resto del gruppo a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra ed è da valutare in vista del match con i giallorossi. Seduta con la squadra per Odilon Kossounou, mentre Marco Palestra e Stefan Posch hanno lavorato a parte.