Shomurodov nel segno di Gollini. L'attaccante uzbeko ha pareggiato i conti pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel match di domenica contro la Juventus, spedendo in rete la respinta di Di Gregoria, ma come raccontato da Dazn c'è un curioso retroscena. Shomurodov, o "Shumi" come lo chiama Ranieri, stava entrando in campo senza parastinchi: glieli presta Gollini e con quelli gioca tutto il secondo tempo.

