VIDEO - Ranieri sull'impiego di Pellegrini nel derby: "Se dico che ho visto la scintilla lo mettete in formazione. Io sto zitto e poi farò le mie scelte..."

A due giorni dal derby con la Lazio, partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sul possibile impiego di Lorenzo Pellegrini e sulla 'scintilla' negli occhi del capitano: "Ve lo dirò dopo. Se dico che ho visto la scintilla me lo mettete in formazione, voi già lo avete messo per cui io sto zitto e farò le mie valutazioni...".