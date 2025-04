VIDEO - Ranieri e l'ultimo derby 'solo' da allenatore della Roma: "Sì, smetto. Capisco la sottigliezza..."

A due giorni dal derby con la Lazio, partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma ha risposto alla domanda "Questo sarà il suo ultimo derby solo da allenatore della Roma?: "Sì. Ho detto che smetto, quindi smetto. È l’ultimo derby da allenatore. Capisco la sottigliezza…”.