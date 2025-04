VIDEO - Ranieri e il gap con le rivali per la Champions: "Roma non è stata fatta in una notte, ma non ci vorrà un secolo"

A due giorni dal derby con la Lazio, partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sul gap tra la squadra giallorossa e le rivali per un posto in Champions League: “Ho detto quando sono arrivato che Roma non è stata fatta in una notte e questa è una massima degli inglesi meravigliosa. Loro parlano dell’impero romano, ci sono voluti secoli per farlo. Non ci vorrà un secolo per riportare la Roma in Champions League, noi stiamo facendo il massimo per avvicinarci e vedere dove possiamo arrivare. Poi starà alla proprietà e al nuovo allenatore mettere dei nuovi mattoni e permetterci di fare quello che è il sogno del presidente”.