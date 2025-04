Lega Serie A, ufficiale: Inter-Roma si giocherà domenica 27 alle 15.00

A seguito della morte di Papa Francesco e in rispetto delle esequie del Santo Padre, la Lega Serie A ha rimodulato la 34esima giornata di campionato spostando le gare in programma sabato. Dopo un pomeriggio di continui cambi di rotta, è arrivata l'ufficialità: Inter-Roma, inizialmente prevista per sabato alle 18.00, si disputerà domenica 27 aprile alle 15.00 a San Siro.

Di seguito il programma completo pubblicato dalla Lega che spiega "dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 34ª giornata del Campionato #SerieAEnilive sono riprogrammate così come segue":

Anche la Roma comunica tramite X la scelta della Lega: "Inter-Roma, inizialmente in programma per sabato 26 aprile alle 18, verrà disputata domenica 27 aprile alle 15".