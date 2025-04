Atalanta-Lecce, precedentemente prevista per venerdì 25 aprile, si giocherà domenica 27 aprile alle ore 20:45. Questo il comunicato della Lega Serie A: "A seguito della tragica scomparsa del sig. Graziano Fiorita, membro dello staff tecnico della società US Lecce, la gara della 34ª giornata del Campionato di Serie A ENILIVE Atalanta-Lecce viene riprogrammata come segue: domenica 27 aprile 2025 ore 20.45"

(legaserie.it)

VAI AL COMUNICATO