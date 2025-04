Udinese-Milan, scontro con Jimenez: Maignan esce in barella. Trauma cranico, andrà in ospedale per accertamenti

A Udine la squadra di casa ospita il Milan nell'anticipo della 32esima giornata di campionato. Nel corso del secondo tempo Mike Maignan è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella ed è stato sostituito da Sportiello: a seguito di un duro scontro con il compagno di squadra Jimenez, lo staff medico rossonero è intervenuto per soccorrere entrambi e il portiere è stato portato fuori dal campo in barella. Maignan ha subito un trauma cranico, è cosciente e andrà in ospedale per accertamenti.