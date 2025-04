Trigoria: Ranieri non parlerà in conferenza stampa prima di Inter-Roma

Domenica alle ore 15 la Roma affronterà l'Inter allo Stadio Meazza in occasione del big match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Solitamente Claudio Ranieri interviene in conferenza stampa due giorni prima di ogni partita, ma questa volta non sarà così: l'allenatore giallorosso infatti non parlerà ai cronisti, dato che oggi una delegazione della squadra (Ranieri compreso) è andata a San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco, domani si celebra la Festa della Liberazione e sabato è giorno di lutto per i funerali del Pontefice.