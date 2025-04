Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà la Juventus allo Stadio Olimpico nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Domani alle 13 Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per rispondere alle domande dei cronisti a due giorni dall'attesissima gara di campionato.