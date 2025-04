Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico nell'attesissimo Derby della Capitale valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Domani alle ore 12:45 Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per rispondere alle domande dei cronisti sul futuro e sulla stracittadina.