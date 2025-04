Dopo undici stagioni di Serie A, è durato solo un anno il purgatorio del Sassuolo che, dopo una stagione da dominatore assoluto in B, ritorna nel campionato maggiore. La vittoria nel derby contro il Modena - ieri per 3-1 - e il pareggio per 2-2 dello Spezia terzo in classifica con il Mantova oggi ha regalato ai neroverdi di Fabio Grosso la matematica promozione con cinque giornate d'anticipo, segno di un campionato sempre vissuto da protagonista.