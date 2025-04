Serie A, Roma quarta per commissioni agli agenti nel 2024: spesi 17 milioni e aumento dell'11.75% rispetto al 2023

La Roma è quarta in classifica in Serie A per spese agli agenti nel 2024. Come svelato da un documento della FIGC, il club giallorosso ha sborsato ben 17.108.857,50 euro per pagare le commissioni ai procuratori e la cifra è aumentata dell'11.75% rispetto all'anno precedente (15.311.250,00 euro). In totale le società del campionato italiano hanno sborsato oltre 226 milioni di euro, con una media di circa 11.3 milioni di euro per club e una crescita del 2.7% rispetto al 2023.

A guidare la classifica è la Juventus (33.989.949,48 euro), seguita da Inter (24.737.661,00 euro), Napoli (18.184.273,62 euro) e Roma. I club che hanno aumentato la spesa per le commissioni rispetto all'anno precedente sono Juventus (+47,45%), Napoli (+32,41%), Lazio (+16,86%), Roma (+11,75%), Lecce (+61,73%) e Verona (+99,38%).

(figc.it)

