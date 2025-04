Serie A, Monza-Napoli 0-1: decide un gol di McTominay. I partenopei agganciano l'Inter in vetta alla classifica

Il Napoli vince ancora e mette pressione all'Inter. All'U Power Stadium, i partenopei vincono per 0-1 contro il Monza e agguantano i nerazzurri in vetta alla classifica. Partita complicata per gli uomini di Antonio Conte che fanno fatica a sbloccarla. Al 72esimo, però, su un cross di Raspadori svetta il solito Scott McTominay che fa 9 in campionato e regala i 3 punti ai suoi. Vittoria che proietta il Napoli al primo posto con 71 punti e a parimerito con l'Inter, che domani sfiderà il Bologna. Monza che invece è sempre più vicina alla Serie B e resta all'ultimo posto con 15 punti.