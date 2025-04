Serie A, Milan-Fiorentina 2-2: Jovic evita il ko. Rossoneri a -4 dalla Roma

La sfida tra Milan e Fiorentina chiude il sabato di Serie A: a San Siro termina 2-2 nella 31esima giornata di campionato. Al 7' i viola vanno in vantaggio grazie all'autogol di Thiaw, dopo tre minuti Kean raddoppia. Al 23' l'ex giallorosso Abraham accorcia le distanze e al 64' Jovic ristabilisce l'equilibrio evitando il ko ai rossoneri. Con questo risultato la Fiorentina sale a 52 punti, come Roma e Lazio impegnate domani rispettivamente con Juventus e Atalanta, mentre il Milan si porta a 48 punti, a -4 dalle concorrenti per un posto europeo.