L'Atalanta batte il Milan a San Siro per 1-0 grazie alla rete al 62' di Ederson e solidifica in questo modo il terzo posto in classifica, a -7 dal duo di testa ma con 4 punti di vantaggio sul Bologna 4°, in attesa che giochi la Juventus.

Per il Milan, invece, una sconfitta che complica seriamente le ambizioni di una qualsiasi rincorsa europea: la squadra di Coinceiçao è al 9° posto, a -6 dalla Roma, e rischia di ritrovarsi a -5 dall'8° posto, attualmente occupato dalla Fiorentina.