Serie A, Lukaku show e il Napoli stende l'Empoli 3-0

Il Napoli ottiene una netta vittoria casalinga contro l'Empoli, imponendosi per 3-0 nell'incontro che chiude la 32ª giornata di Serie A. McTominay ha sbloccato il risultato al 18' , su assist di Romelu Lukaku. Nella ripresa, lo stesso Lukaku ha firmato il raddoppio al 56', prima che lo stesso McTominay chiudesse definitivamente i conti con la sua seconda rete personale al 61', di nuovo su assist dell'attaccante belga. Un successo convincente per gli azzurri che salgono a 68 punti in classifica, riducendo a 3 lunghezze il distacco dall'Inter capolista. Situazione sempre più difficile per l'Empoli, che resta penultimo a quota 24 punti.