Serie A, l'Inter vince 3-1 contro il Cagliari e consolida il primato

L'Inter supera il Cagliari per 3-1 nel terzo match della 32ª giornata di Serie A, consolidando il proprio primato in classifica. I nerazzurri indirizzano la partita già nel primo tempo con le reti di Marko Arnautović (13') e Lautaro Martínez (26'). Ad avvio ripresa, il Cagliari accorcia le distanze con Roberto Piccoli (48'), provando a riaprire il match. Tuttavia, Yann Bisseck ristabilisce il doppio vantaggio per l'Inter al 55', fissando il risultato sul definitivo 3-1.

Con questa vittoria, l'Inter sale a 71 punti, portandosi momentaneamente a +6 sul Napoli inseguitore. Il Cagliari resta invece fermo a 30 punti, al 15° posto in classifica.