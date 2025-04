Serie A, Lecce-Como 0-3: Goldaniga e la doppietta di Diao firmano la terza vittoria consecutiva dei lariani

Alle ore 15 è andata in scena la partita tra Lecce e Como, valida per la trentatreesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il punteggio di 0-3 in favore degli ospiti. I lariani hanno battuto i salentini con un gol nel primo tempo e due nella ripresa: al 33' Diao sfrutta lo splendido assist di Paz e trafigge Falcone, al minuto 84 Goldaniga sigla lo 0-2 e al 91' il solito Diao chiude i conti mettendo a segno la doppietta personale. Grazie a questo successo il Como sale al dodicesimo posto in classifica a 39 punti, mentre il Lecce resta quartultimo a quota 26 (+2 sulla zona retrocessione).