Serie A, l'Atalanta torna a vincere: 2-0 al Bologna, a segno Retegui e Pasalic. Rossoblù superati dalla Juventus

Alle ore 12:30 è andata in scena al Gewiss Stadium di Bergamo la partita tra Atalanta e Bologna, valida per la trentaduesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. La Dea ha indirizzato e chiuso il match nel primo tempo grazie alle reti di Retegui al 3' e Pasalic al 21'. I rossoblù hanno provato a riaprire la gara, ma si sono schiantati contro il muro eretto da Carnesecchi. Grazie a questo successo l'Atalanta torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive e blinda il terzo posto a 61 punti, mentre il Bologna resta a 57 e viene scavalcato dalla Juventus, che va al quarto posto a +2 sui felsinei.