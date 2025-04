Serie A, la Juventus in 10 batte 2-0 il Monza: a segno Gonzalez e Kolo Muani. Bianconeri quarti a +2 su Bologna e Roma

Alle ore 18 è andata in scena la partita tra Juventus e Monza, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei bianconeri. La Vecchia Signora ha messo in cassaforte la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Nico Gonzalez e Randal Kolo Muani, ma al terzo minuto di recupero è rimasta in 10 a causa dell'espulsione rimediata da Kenan Yildiz (gomitata sul volto di Alessandro Bianco). Nella ripresa gli uomini di Igor Tudor hanno gestito il doppio vantaggio senza correre particolari rischi e hanno portato a casa la vittoria. In seguito a questo successo la Juventus scavalca nuovamente Bologna e Roma e torna al quarto posto in classifica a 62 punti, mentre il Monza resta ultimo a quota 15.