Serie A, la Fiorentina supera l'Empoli nel derby e rimane a -1 dalla Roma

Vittoria di misura per la Fiorentina nel derby toscano contro l'Empoli. La squadra viola si è imposta per 2-1 nella sfida valida per la 34ª giornata di Serie A.

I padroni di casa sono andati a segno nel primo tempo con Adli (7') e Mandragora (25'). Nella ripresa, l'Empoli ha accorciato le distanze con Fazzini (57') ma non è riuscito a completare la rimonta.

Con questo successo, la Fiorentina sale a 59 punti in classifica, portandosi a una sola lunghezza di distanza dalla Roma (60 punti), in attesa della sfida diretta tra le due squadre nella prossima giornata.