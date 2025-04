Serie A, il Torino non va oltre l'1-1 con il Verona. Pareggio anche tra Empoli e Cagliari

Doppio pareggio nella 31esima giornata di Serie A nelle due partite disputate alle 15:00. Il Torino di Paolo Vanoli non riesce ad andare oltre l'1-1 contro l'Hellas Verona che è sempre più vicina ad un'altra salvezza. All'Olimpico di Torino succede di tutto. I granata sbagliano un rigore con Che Adams, passano in svantaggio dopo un erroraccio di Vanja Milinkovic-Savic e poi la riprendono pochi minuti dopo grazie ad Elmas. Nel finale espulso anche Samuele Ricci. L'altra sfida del Castellani tra Empoli e Cagliari, invece, termina 0-0. Un punto condiviso tra i toscani e i sardi. La formazione di D'Aversa, però, rimane ancora pericolosamente in zona retrocessione.