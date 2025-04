Serie A, il Como rimonta il Monza e vince 1-3: Ikoné, Diao e Vojvoda firmano il tris

Alle ore 15 è andata in scena all'U-Power Stadium la partita tra Monza e Como, valida per la trentunesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-3 in favore degli ospiti. A sorpresa a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Dany Mota al minuto 5, ma i lariani ribaltano il punteggio già entro la fine del primo tempo con Ikoné e Diao. A chiudere i conti è Vojvoda con un grande destro da fuori area. Grazie a questo successo il Como sale al tredicesimo posto a 33 punti, mentre il Monza resta ultimo a quota 15.